Il Milan ha trionfato in settimana sul Napoli di Luciano Spalletti nella gara di andata a San Siro valevole per i quarti di finale di Champions League. In attesa della sfida di ritorno al Maradona, che si terrà il 18 aprile alle 21:00, i rossoneri affronteranno il Bologna in trasferta in Serie A.

L’ex calciatore Antonio Cassano ha commentato il momento del Milan e il match contro gli azzurri in una lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport.

Di seguito un estratto delle sue parole:

Pioli lo scorso anno col Milan mi ha dimostrato di aver fatto il salto di qualità perché con una squadra priva di fenomeni ha saputo dare un gioco, formare un gruppo e approfittare del suicidio dell’Inter. Pioli merita di restare , anche se non andasse avanti in Champions, perché ha dato al Milan una identità e uno scudetto.

Sulla Champions ha poi espresso la propria opinione sulla squadra favorita.

Se devo puntare un euro, dico il Napoli che ha fatto vedere fino ad oggi un calcio meraviglioso in Italia e in Europa. E non capisco chi sostiene che la squadra sia entrata in un tunnel negativo, solo per una partita persa in casa col Milan. Se avessero avuto Osimhen a San Siro, in Champions non ci sarebbe stato bisogno neanche del ritorno.

Nei primi 4’ il Napoli ha calciato sei volte in porta. Ha fatto la partita in 11 contro 11 e anche in 10 se Maignan non si inventava una super parata finiva 1-1.