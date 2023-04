Champions League, Napoli Milan: mossa a sorpresa di Spalletti

Il Milan si prepara alla sfida dei quarti di finale di Champions League. Dopo la vittoria dell’andata per 1-0, su gol di Bennacer, i rossoneri vogliono mantenere il vantaggio e provare a fare la partita contro il Napoli al Maradona per accedere alle semifinali.

Nell’odierna edizione de La Gazzetta dello Sport analizza le mosse tattiche dei due allenatori in vista della partita. Una chiave sarà certamente il centrocampo: all’andata i rossoneri sono riusciti ad arginare i movimenti di un giocatore fondamentale per il Napoli come Lobotka grazie all’intuizione di Pioli che ha posizionato Bennacer a ridosso dello slovacco per impedirgli la costruzione. Per questo Spalletti sta valutando un’alternativa per liberare il centrocampista dal pressing e concedendogli più spazio.

Champions League Milan Napoli

La mossa di Spalletti a centrocampo

Una possibile soluzione sarebbe quella provata proprio con il Verona nell’ultima giornata di campionato: con Zielinski ad agire come play per lasciare Lobotka mezzala e permettergli di muoversi con più libertà, svincolato dalle marcature ad uomo.