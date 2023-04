Champions League, Vieri esalta il rossonero: “Altro che 15 milioni, ne vale 200!”

La sfida di Champions League di ieri sera tra Milan e Napoli ha confermato come il meglio di questo ciclo del Milan sia il gruppo. Infatti non è stato il singolo a brillare, ma l’unità di squadra ha steso un Napoli che era sembrato, a tratti, ingiocabile in stagione.

Milan, Vieri esalta Maignan

Tuttavia c’è sempre chi si mette in mostra. Ieri è stato il turno di Bennacer, Brahim Diaz e Maignan. L’algerino e lo spagnolo sono stati bravi a confezionare il gol che ha deciso la sfida, mentre il portierone francese ha sempre messo una pezza alle sfuriate del Napoli.

Proprio Mike Maignan si è preso gli elogi di Christian Vieri alla BoboTV. Vieri ha esaltato il portiere del Milan, lanciando anche una provocazione. L’ex attaccante ha detto: “Maignan è un fenomeno devastante, quando sei allo stadio pensi che prenderà mai goal”.

FOTO: Maignan-Milan

Vieri ha continuato così: “Vale 200 milioni, è un fuoriclasse. Lo metto con i grandi campioni della storia del calcio. Se non si faceva male, il Milan aveva 10/12 punti in più”. Parola di uno dei bomber più prolifici della storia del calcio italiano.