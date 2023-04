Champions League, Spalletti recupera un azzurro: ci sarà contro il Milan!

Il Milan è reduce dal colpaccio al Maradona, dove ha schiantato il Napoli con un netto 4-0. I rossoneri sperano di ritrovare fiducia dopo questa brillante vittoria, ottenuta grazie ad una ritrovata qualità in alcuni singoli come Brahim Diaz e Leao.

I ragazzi di Pioli dovranno poi riaffrontare il Napoli per la doppia sfida dei quarti di finale di Champions League. Gli azzurri hanno dovuto fare i conti con alcune assenze nella gara di campionato e ci si chiede se questi possano recuperare almeno per il secondo round contro i rossoneri.

Luciano Spalletti

Milan-Napoli, recupero importante per Spalletti

Il report dell’allenamento pubblicato sul sito del Napoli dà notizia di un recupero importante per Spalletti: si è infatti allenato col gruppo Mathias Olivera. Il terzino uruguagio è stato quasi sempre preferito a Mario Rui nelle gare di Champions ed è perciò probabile una sua titolarità nella sfida di mercoledì prossimo.

Solo terapie e lavoro in palestra invece per il bomber Victor Osimhen. In conferenza stampa, però, Spalletti si è detto comunque ottimista di poterlo vederlo in campo nella gara di andata a San Siro.