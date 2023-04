L’Atalanta vince contro la Cremonese e accorcia sul Milan: come cambia la classifica

In attesa di conoscere l’esito della sfida tra Napoli e Milan, l’Atalanta mette il fiato sul collo ai rossoneri grazie alla vittoria ottenuta a Cremona.

In virtù del risultato finale di 1-3 ottenuto contro i grigiorossi, la squadra allenata da Gian Piero Gasperini si porta a 48 punti, a pari merito proprio con il Diavolo, in piena corsa per la qualificazione ai gironi della prossima Champions League.

Classifica Serie A Post Cremonese Atalanta

Atalanta in corsa per la Champions, ma Gasp avverte: “La classifica la vedremo domani sera”

Nonostante ciò, nel post partita, lo stesso tecnico bergamasco ha voluto tenere sull’attenti i suoi con queste dichiarazioni ai microfoni di Dazn:

“Le altre devono ancora giocare, la classifica la vedremo domani sera. È stato importante fare tre punti oggi e provare a prendere vantaggio con le inseguitrici. Nelle prossime giornate inizierà una gara ad eliminazione, noi siamo lì a battagliare con tutte“.

Come precisato da Gasperini, il quadro generale della lotta per i primi quattro posti alla ventottesima giornata sarà disponibile solamente domenica sera, al termine del big match tra Napoli e Milan.

Importanti aggiornamenti, però, li avremo già nelle prossime ore in base a ciò che uscirà dagli altri anticipi di questo sabato. Già alle 18, l’Inter è attesa dall’importante sfida interna contro la Fiorentina, una delle squadre più in forma di questo 2023. Alle 20,45, invece, toccherà alla Juventus rispondere contro l’Hellas Verona.

Domani pomeriggio, invece, le due squadre della Capitale, Lazio e Roma, affronteranno rispettivamente Monza e Sampdoria.