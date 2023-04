Compagnoni esalta Maignan: “In Europa è il secondo miglior portiere!”

Martedì andrà in scena, nella splendida cornice dello Stadio Diego Armando Maradona, il match di ritorno dei quarti di finale di Champions League tra Napoli e Milan.

I rossoneri saranno chiamati a difendere l’1-0 dell’andata. Tra i grandi protagonisti della sfida di San Siro c’è senz’alcun dubbio Mike Maignan. Il clamoroso intervento sulla battuta a rete di Di Lorenzo ha permesso ai rossoneri di mantenere intatto il preziosi risultato, vale come un gol.

Ad elogiare Magic Mike ci ha pensato anche Maurizio Compagnoni, in un intervento a SkySports24, di seguito quanto dichiarato dal giornalista:

Maignan è uno dei portieri più forti al mondo, forse al momento solo Courtois è davanti a lui, non vi vengono in mente altri che stanno facendo meglio di Maignan in questo momento. La parata su Di Lorenzo è stata incredibile. Per il suo valore, il Milan lo ha pagato anche poco.