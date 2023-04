Spalletti su Osimhen: “Molte possibilità di vederlo contro il Milan”

In questi minuti è andata in scena la conferenza stampa di Luciano Spalletti. Il tecnico toscano ha presentato la sfida tra Lecce e Napoli, gara in programma venerdì 7 aprile alle ore 19:00. L’allenatore dei partenopei ha fatto chiarezza sulle condizioni di Osimhen, sottolineando che l’attaccante nigeriano potrebbe tornare in campo dal primo minuto contro il Milan nell’andata dei quarti di finale di Champions League.

Spalletti sicuro su Osimhen: verso Milan-Napoli

Queste le dichiarazioni di Spalletti in vista di Milan Napoli:

Domani non ci sono possibilità di vederlo in campo, con la programmazione abbiamo detto di andare alla settimana successiva. Ci sono molte possibilità di vederlo con il Milan, ma dobbiamo aspettare lo sviluppo pratico del lavoro della prossima settimana

L’ex Lille potrebbe quindi tornare a disposizione di Spalletti in vista della gara di Champions League. Primo atto dei quarti di finale della massima competizione europea. I partenopei hanno voglia di riscatto dopo la grande prova fatta dal Diavolo allo Stadio Diego Armando Maradona.