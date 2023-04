Tanta fatica per De Ketelaere, addio già a giugno? Ci pensa un club di Serie A!

La stagione del Milan è ancora tutta da scrivere e da decifrare. Non solo il piazzamento Champions da centrare in campionato, con tanti scontri diretti all’orizzonte, ma soprattutto una semifinale di Champions tutta da giocare in un’EuroDerby che sarà infuocato.

Leao e Maignan possono essere considerati i trascinatori di quest’annata che potrebbe rivelarsi storica, con Theo, Tonali e Bennacer che non sono mai mancati nelle partite importanti.

Discorso diverso per gli acquisti di quest’estate. Origi è stato solamente un lontano parente di quello ammirato a Liverpool con Klopp, Dest, Vranckxx e Adli oggetti misteriosi, ma quello che ha deluso più di tutti è sicuramente Charles De Ketelaere.

De Ketelaere calciomercato Milan

Il belga, pagato 40 milioni di euro dal Brugge, non si è mai espresso ai suoi reali standard in rossonero, ragion per cui quest’estate potrebbe addirittura partire.

Secondo quanto riferito da ‘TMW’, infatti, l’Atalanta di Gian Piero Gasperini sarebbe interessata al trequartista belga per la prossima stagione.

Tutto sarà nelle mani di Maldini e Massara, che decideranno se tenerlo o meno.