Di Lorenzo su Milan Napoli: “Sarà una gara diversa dal campionato”

Alla vigilia di Milan-Napoli, gara valevole per l’andata dei quarti di finale della Champions League, Giovanni Di Lorenzo è intervenuto in conferenza stampa. Il capitano dei partenopei ha detto la sua sulla sfida tutta italiana che gli azzurri affronteranno domani sera alle ore 21:00 allo Stadio San Siro.

Il terzino ha sottolineato più volte che quella di domani sarà una gara diversa rispetto a quella di campionato terminata 0-4 in favore dei ragazzi di mister Stefano Pioli. Una sfida che non ha lasciato alcun timore nei campani.

Queste le dichiarazioni rilasciate da Giovanni Di Lorenzo in conferenza stampa:

Sappiamo che affrontiamo una grande squadra in un contesto difficile come quello della Champions League. Hanno grandi individualità su tutte Leao proveremo a contrastarli. La sconfitta in campionato ha lasciato zero timore. Lì non siamo stati il solito Napoli, conterà quello che faremo domani. Sarà una partita completamente diversa da quella che si è vista quindici giorni fa.