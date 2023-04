Pioli: “Dobbiamo fare un calcio propositivo”, poi il retroscena su Kjaer

A pochi minuti dall’inizio di Napoli-Milan, Stefano Pioli si è concesso ai microfoni di DAZN. Il match del Diego Armando Maradona rappresenta senza alcun dubbio la sfida di cartello di questo turno di Serie A, dove entrambe le squadre si giocano una grande fetta di stagione.

Nelle sue parole, il tecnico rossonero ha voluto sottolineare l’importanza dell’incontro, antipasto della doppia sfida nei quarti di finale di Champions League. Di seguito le sue dichiarazioni.

Dichiarazioni Pioli

Pioli non ha dubbi: “Kjaer è il giocatore adatto per questo tipo di partite”

LA PARTITA – “Dobbiamo far parlare il campo. Oggi affrontiamo l’avversario più forte del campionato ma abbiamo l’obbligo di fare bene. Dobbiamo essere compatti e tenere le distanze giuste. Loro nei duelli sono molto bravi, quindi servirà la massima attenzione. Oltre alla fase difensiva vogliamo fare bene anche in attacco“.

LA SCELTA DI KJAER – “Avevo già deciso di far giocare Kjaer, è il giocatore adatto per questo tipo di partite. Simon rappresenta per tutto lo spogliatoio un grande punto di riferimento“.