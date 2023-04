Finalmente ci siamo. Sta per arrivare la tanto attesa ed agognata notte di Champions tra Milan e Napoli. Uno dei quarti di finale che più ci farà rimanere incollati allo schermo, non solo perchè derby italiano, ma perchè per la prima volta due storiche rivali del nostro campionato si affrontato tra le migliori otto nella miglior competizione internazionale per club.

Tra i rossoneri tutti i big tornano a disposizione, compreso l’ex Lione Kalulu, pienamente recuperato. Discorso diverso per Spalletti, che dovrà fare a meno di quasi tutte le sue punte, con Osimhen e Simeone non convocati e Raspadori acciaccato.

La scelta a sorpresa potrebbe essere Elmas falso nove, appoggiato da Kvara e Lozano.

Dida San Siro Napoli

Intanto moltissimi ex delle due squadre si sono espressi in merito alla partita che, per forza di cose, rimarrà nella storia del calcio italiano.

Uno tra questi è l’ex portiere rossonero e verdeoro Dida, che di Champions se ne intende, e che ha commentato così:

“Sarà una notte bellissima, in Champions League c’è quest’atmosfera ricca di tensione ed allegria, passione e timori, nervosismo e festa. San Siro pienissimo sa spingere come nessun altro stadio al mondo. Immagino una sfida senza dubbio emozionante dall’inizio alla fine”.

“E sono anche sicuro che il Milan farà una grandissima partita, perchè vedo la voglia di tutta la squadra di ben figurare in Europa e di dimostrare quanto questo gruppo sia forte e possa arrivare ancora più lontano di così.”