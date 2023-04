Chi è più forte tra Leao e Kvara? Donadoni non ha dubbi!

Domani è il giorno di Napoli-Milan e della sfida Leao vs Kvaratskhelia. Allo stadio Maradona si sfideranno, dunque, due dei talenti più cristallini del calcio italiano. Di tutto questo, e della situazione contrattuale di Leao, ha parlato Roberto Donadoni ai microfoni della Gazzetta dello Sport.

Sul confronto tra Leao e Kvaratskhelia, Donadoni ha risposto così:

Poi ancora su Leao, più nello specifico:

“Deve lavorare sulla consapevolezza di poter crescere ancora per diventare più concreto e più continuo nell’arco dei 90 minuti. Se lo farà diventerà straordinario. Per quanto riguarda il ruolo, recentemente è un po’ cambiato ma sono convinto che Pioli ne abbia parlato con lui. Riuscire a essere più duttile è un vantaggio. Se riuscirà a completarsi diventerà un campione “.

Sulle questioni contrattuali legate all’attaccante portoghese:

“Quando vai in campo certe cose restano fuori. Per forza. Da quanto mi risulta non sembra che il Milan non stia provando ad arrivare a un accordo per il rinnovo”.