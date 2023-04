Dove vedere Napoli Milan in tv e streaming: Amazon, Sky o Mediaset?

DOVE VEDERE NAPOLI MILAN – Mancano soltanto poche ore al fischio d’inizio del match tra Napoli e Milan, valido per l’accesso alle semifinali di Champions League. I rossoneri, forti dell’1-0 dell’andata, si presenteranno a Napoli con due risultati su tre a disposizione.

Per i rossoneri l’occasione di tornare a giocare una semifinale di Champions League 16 anni dopo l’ultima volta. In quel caso il Diavolo, allenato da mister Ancelotti, conquistò ad Atene la settima coppa dalle grandi orecchie della sua storia. Ora è troppo presto per fare voli pindarici: innanzitutto c’è da superare il Napoli, assetato di rivincita e con un Osimhen in più nell’arco.

Dove vedere Napoli Milan

Probabili formazioni Napoli Milan

Il Milan si presenterà al Diego Armando Maradona con l’undici titolare. In porta ci sarà Maignan, già protagonista nella gara d’andata con una parata straordinaria su Di Lorenzo; difesa a 4 con Kjaer e Tomori al centro; Bennacer e Tonali in mezzo al campo mentre l’unico ballottaggio riguarda la trequarti ed in particolar modo Saelemaekers e Messias.

Napoli che invece ritrova Osimhen ma non potrà contare su Kim e Anguissa, entrambi squalificati. Al loro posto Luciano Spalletti dovrebbe schierare Juan Jesus ed Elmas, quest’ultimo nell’inedita posizione di mezzala.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Elmas, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Luciano Spalletti.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli.

Tonali Napoli Milan

Dove vedere Napoli Milan in tv e streaming

La sfida tra Napoli e Milan si giocherà martedì sera al Maradona ed inizierà alle ore 21. A differenza della gara d’andata sarà visibile in chiaro, su canale 5. Sarà possibile vedere il match anche su Sky, Sky Go e Mediaset Infinity.