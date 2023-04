Giroud, momento magico con il Milan: accordo raggiunto per il rinnovo

Se ne è parlato per settimane, l’accordo verbale è stato raggiunto già da tempo, ma ancora nessuna ufficialità. Nonostante il rigore sbagliato nella partita di ieri sera con il Napoli, il francese è risultato comunque decisivo mettendo a referto il goal dell’1-0, cruciale in chiave qualificazione.

All’indomani di questa partita chiave nella stagione del Milan, Olivier Giroud è finalmente pronto a firmare il suo nuovo contratto fino a giugno 2024. Il bomber rossonero è attualmente a Casa Milan per porre la firma sul contratto.

Giroud esulta col suo compagno Leao dopo il goal

I dettagli dell’accordo

L’attaccante francese, 37 anni il prossimo settembre, è arrivato a Milano nell’estate del 2021 ed aveva un contratto in scadenza proprio nell’estate del 2023 (giugno). 27 goal in 76 presenze all’attivo in tutte le competizioni per il bomber francese. Numeri indubbiamente destinati ad aumentare dato il ruolo centrale, al momento, nel progetto ed il rinnovo in vista.

Il rinnovo sarà di solamente un anno, giugno 2024, data l’età avanzata. Nulla toglie che con una stagione di livello la società decida di rinnovare ulteriormente in futuro.

Un lieve ritocco al ribasso per il suo ingaggio in questo nuovo accordo: 3,5 milioni di euro di ingaggio più bonus rispetto ai precedenti 3,8.