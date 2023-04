Infortunio Giroud, novità da Milanello: ci sarà contro la Roma?

Il Milan si è allenato quest’oggi. I rossoneri sono reduci da una settimana ricca di successi, condita dal passaggio del turno in Champions e dal ritorno alla vittoria in campionato.

Adesso la testa dei ragazzi di Pioli è alla prossima partita di campionato contro la Roma, match che sarà un vero e proprio spareggio Champions: i due team si trovano infatti appaiati a pari punti al quarto posto. L’Euroderby, per ora, può aspettare.

Olivier Giroud

Infortunio Giroud, le ultime da Milanello

Da Milanello, arrivano novità circa i giocatori che avevano accusato problemi fisici. Per Giroud, solo allenamento personalizzato quest’oggi. Il francese sta ancora smaltendo un problema al polpaccio accusato nel match di Champions contro il Napoli ma dovrebbe essere in grado di recuperare in vista di domenica, anche se rimane incerta la sua presenza dal primo minuto.

Ancora out, invece, Ibrahimovic e Pobega, i quali non erano presenti all’allenamento odierno. L’italiano aveva saltato anche il Lecce, mentre lo svedese si è nuovamente fermato durante il riscaldamento nella suddetta partita.