Gli chiedono di Calabria: sentite Pioli in conferenza!

Da poco più di due ore è terminato il quarto di ritorno tra Milan e Napoli con i rossoneri che sono riusciti a passare il turno e ad accedere alle semifinali con il punteggio complessivo di 2-1.

Grande partita dei rossoneri che stasera hanno vinto soprattutto in difesa con prestazioni magistrali da parte di tutti quanti i componenti del reparto più arretrato e a coronare il tutto ci ha pensato Mike Maignan con il rigore parato a Kvaratskhelia.

Anche Davide Calabria ha offerto una super prestazione ed è riuscito a fermare Kvara dallo sfondare sulla sua fascia, anche il mister Stefano Pioli ha voluto elogiare la prestazione di Davide in conferenza.

Queste sono state le sue parole:

Davide Calabria of AC Milan during the Serie A match between SS Lazio and AC Milan at Stadio Olimpico, Rome, Italy on 24 January 2023.

“Ha fatto una grande partita perché Kvara è fortissimo, ha tutte le caratteristiche per fare male. Lo aiutato molto bene tutti, Krunic, Brahim, Messias e Kjaer. Tutti hanno fatto un partitone ma per stare a questi livelli è normale. Noi siamo riusciti a far una grande prestazione di squadra pur lasciando troppo la palla a loro nel secondo tempo. Il doppio vantaggio forse ci ha fatto abbassar troppo.”

QUI IL VIDEO

Andrea Mariotti