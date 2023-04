Ibrahimovic può rientrare contro il Lecce? Le ultime

Dopo la qualificazione in semifinale di Champions League, Pioli può continuare a sorridere anche sul fronte infortuni.

Dopo la gara di martedì sera, mister Pioli ha concesso ai suoi ragazzi 36 ore di meritato riposo. Oggi, 20 aprile, il Milan ha ripreso ad allenarsi alle 14:30 in vista della gara in campionato contro il Lecce prevista per domenica 23 aprile alle ore 18:00 a San Siro.

Durante l’allenamento di oggi era presente anche Ibrahimovic che secondo quanto riportato da Sky Sport ha svolto l’intero allenamento con la squadra partecipando anche alla partitella nel finale.

Ibrahimovic Allenamento in gruppo

Ibra, a causa di un infortunio muscolare procuratosi durante la sosta delle Nazionali con la Svezia, era fuori da circa un mese, per la precisione 28 giorni. Zlatan, ha cercato di spingere il più possibile per rientrare il prima possibile in campo e cercare di dare una mano ai suoi compagni dato che non può giocare in Champions non essendo nella lista Uefa.

Bisognerà aspettare la gara di domenica pomeriggio per capire se Pioli vorrà subito approfittare della ripresa del giocatore per inserirlo nella lista dei convocati e magari dargli qualche minuto nelle gambe a partita in corso.

Tatiana Digirolamo