Infortunio Ibrahimovic, Milan in ansia: succederà nelle prossime ore

Desta preoccupazione in casa Milan il nuovo infortunio patito da Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese ha accusato un problema al polpaccio destro mentre si stava riscaldando durante la gara di domenica fra Milan e Lecce e ha subito avvertito il tecnico Pioli di non essere nelle condizioni di subentrare.

Anche oggi, Ibra non si è allenato e le sensazioni che filtrano da Milanello riguardo alle sue condizioni non sono per nulla positive.

Zlatan Ibrahimovic

Infortunio Ibra, si attendono novità

Secondo quanto riporta Tuttosport, il giocatore si sottoporrà nelle prossime ore ad esami strumentali utili a chiarire l’entità del suo problema. La paura di tutti i tifosi rossoneri è che Ibra possa aver finito anticipatamente la sua stagione.

Una tale notizia sarebbe doppiamente dannosa: per la stagione in corso, dove verrebbe a mancare un’alternativa in più a Giroud; ma anche per il futuro, con l’ennesimo infortunio serio che potrebbe convincere Ibra a ritirarsi dal calcio. La speranza di tutti è che queste sensazioni siano smentite dai prossimi accertamenti a cui si sottoporrà nelle prossime ore.