Addio Ibrahimovic a fine stagione? Il Milan ha trovato il sostituto: gioca in Serie A!

Il Milan di Stefano Pioli si sta preparando per il prossimo mese di maggio che sarà a dir poco decisivo per la stagione con degli scontri a dir poco fondamentali in campionato per ritornare in Champions League, e nella Champions League stessa dove vedremo il derby europeo.

Nell’arco della stagione si è discusso molto del calciomercato condotto dalla dirigenza rossonera che non ha portato per nulla i risultati sperati visto che gli acquisti non hanno reso come sperato soprattutto in fase offensiva.

Olivier Giroud si è infatti trovato troppo spesso a dover fare gli straordinari, e quando non è stato chiamato in causa l’attacco del Milan ha faticato molto, anche a causa della mancanza di Zlatan Ibrahimovic che è da tempo alle prese con dei problemi fisici, per questo il suo rinnovo sarebbe totalmente compromesso ed il Milan starebbe pensando a Marko Arnautovic per sostituirlo.

Milan Calciomercato Arnautovic

Calciomercato Milan, occhi su Arnautovic per il dopo Ibrahimovic

Stando a quanto riportato da Calciomercato.com, l’attaccante austriaco è balzato in cima alla lista dei possibili arrivi e si dice addirittura che sia stato raggiunto un accordo tra Milan e Bologna sulla base di 5 milioni di euro.

Andrea Mariotti