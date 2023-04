Ibrahimovic come Ronaldo nel 2007, fuori dalla lista Champions ma decisivo: il motivo

In questo rush finale tra campionato e Champions un ruolo decisivo potrebbe giocarlo Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, a causa dei ripetuti acciacchi e dei continui infortuni, non è stato, in pratica, mai a disposizione per Pioli.

Infatti, a gennaio, al momento della compilazione della lista Uefa per i turni ad eliminazione diretta validi per la Champions League, l’ex stella di Psg e Inter è stato tenuto fuori dal tecnico emiliano.

In questa stagione, infatti, pochissimi spezzoni e solo una presenza da titolare, alla Dacia Arena di Udine dove ha segnato il suo nome sul tabellino dei marcatori con il gol su rigore del momentaneo 1-1.

Ibrahimovic Ronaldo Champions League

In quest’ultima fase di stagione, però, l’attaccante svedese potrebbe ritornare molto utile e, proprio come riportato da Tuttosport, potrebbe ripercorrere le orme di Ronaldo il fenomeno nel 2007 sempre al Milan.

Anche il brasiliano non finì in lista, ma il suo apporto in quei sei mesi fu determinante in campionato, dove aiutò il Milan ad arrivare terzo e, soprattutto, a preservare Pippo Inzaghi.

Ibra potrebbe fare lo stesso ed essere un’arma importante per preservare Olivier Giroud in alcune gare, specie quelle a ridosso del doppio euro-derby in programma il 10 e il 16 maggio.