Il Milan resta interessato a Saint-Maximin: la richiesta del Newcastle

Il Milan pensa già al futuro e a come rinforzarsi la prossima estate nella prossima sessione di calciomercato. I rossoneri in piena corsa per la qualificazione alla prossima Champions League e con l’euroderby alle porte, rimangono lucidi per la stagione 2023-2024. La società rossonera è infatti già a lavoro per il prossimo anno.

Una campagna acquisti, quella di quest’anno che non ha entusiasmato i tifosi e fino a questo momento non ha rafforzato la squadra, quanto avrebbe dovuto. Tra tuti, l’acquisto deludente di Charles De Keteleare, atteso per un’estate intera, ma che in campo non ha brillato. Per tanto, Maldini e Massara, stanno valutando nuovi nomi per la prossima stagione. Il progetto Milan resta sempre lo stesso, cercare gente giovane. Questa volta però si punta anche alla maturità e all’esperienza.

Per questo, stando a quanto riportato da il Mirror, i rossoneri, stanno valutando il profilo di Allan Saint-Maximin del Newcastle.

Milan: interesse per Saint-Maximin

Il Newcastle sta disputando una delle migliori stagioni degli ultimi anni e ha confermarlo e il terzo posto nel campionato più difficile del mondo, la Premier League. L’ala francese milita nei Magpies dal 2019, ma il suo contributo per la cavalcata di questa stagione è stato limitato. Per Maximin infatti solo 1 gol e cinque assistenze in campionato, quest’anno.

Un rendimento che ha creato più di qualche voce in chiave calciomercato. Newcastle però ha fissato il prezzo. Secondo quanto riportato da il Mirror, i bianconeri non venderanno il loro giocatore per meno di cinquanta milioni. Una cifra esosa, soprattutto per le casse del Milan. Tutti ricordano le difficoltà per l’acquisto di De Keteleare. Inoltre sembrerebbe esserci anche l’interesse del Totthenam, e di certo il Milan non è interessato a creare un’asta.