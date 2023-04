Tegola Ibrahimovic durante Milan-Lecce: le condizioni dell’attaccante

Il Milan guarda alla prossima sfida di campionato contro la Roma. Una partita importante in vista della qualificazione Champions, i rossoneri sono a pari punti dei giallorossi, ma perdere questa partita potrebbe compromettere ulteriormente il cammino.

I rossoneri dovranno fare a meno di Pobega e Giroud, out per infortuni muscolari che li hanno costretti ai box già contro il Lecce. In panchina, però, era tornato Zlatan Ibrahimovic. Convocato dopo il rientro dal suo infortunio alla coscia che lo aveva fermato a inizio aprile.

Le condizioni di Ibrahimovic

Milan Ibrahimovic

Lo svedese era pronto anche a entrare a partita iniziata per collezionare minutaggio, ma proprio nel momento del riscaldamento ha sentito un fastidio al polpaccio che lo ha costretto a rientrare zoppicante verso gli spogliatoi.

Silenzio da parte dei rossoneri, che non hanno ancora chiarito l’entità dell’infortunio. Secondo Il Corriere della Sera il problema accusato da Ibrahimovic potrebbe essere più grave del previsto. Questo significherebbe stagione terminata in anticipo per lui.