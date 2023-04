Infortunio Osimhen, c’è la decisione di Spalletti che interessa al Milan

Dopo la vittoria per 4-0 del Diego Armando Maradona, il secondo atto dei tre previsti tra Milan e Napoli si consumerà il 12 aprile, serata dell’andata dei quarti della UEFA Champions League.

Stefano Pioli conta di recuperare diversi infortunati, così come Luciano Spalletti che a sua volta spera di poter arruolare un calciatore su tutti: Victor Osimhen.

Il nigeriano ce la farà a recuperare per la sfida contro i rossoneri? Arrivano novità a tal proposito.

A fare il punto della situazione è l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, che scrive:

Osimhen ha già saltato la sfida di campionato con i rossoneri, salterà il Lecce e proverà a recuperare in tempo per la coppa, mentre la situazione di Olivera sarà più chiara oggi. Attesa anche per la decisione relativa alla reazione di Politano agli insulti dei tifosi del Milan: la Procura federale ha aperto un’inchiesta