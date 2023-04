Jankulovski provoca il Napoli: “Hanno preso una batosta con il Milan, ora avranno capito una cosa”

Il match di domenica sera che ha visto protagoniste Milan e Napoli rappresenta solo l’inizio di un mese caratterizzato da ben 3 gare tra le due squadre. Il Napoli avrà possibilità di prendersi una rivincita dopo la sconfitta in campionato per 0-4 che ha visto i rossoneri agganciare il terzo posto in classifica.

Stefano Pioli e Luciano Spalletti si rivedranno molto presto. Infatti, il 12 e il 18 aprile saranno le rispettive date di andata (Milano) e ritorno (Napoli) dei quarti di finale di Champions League. La vincente tra le due italiane affronterà una tra Inter e Benfica.

Marek Jankulovski, ex terzino rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio 24 per commentare la sconfitta degli azzurri e la grande prestazione dei ragazzi di mister Pioli. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

Jankulovski esalta il Milan e provoca gli azzurri: “Ora il Napoli avrà capito una cosa”

Marek Jankulovski, ex terzino del Milan

“Il Milan ha fatto la partita perfetta a Napoli. Tutti parlano dei partenopei ma questa volta hanno preso una vera e propria batosta. Gli azzurri ora avranno capito che non sarà così facile passare il turno contro la squadra di mister Stefano Pioli“.