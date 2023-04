Krunic: “Dobbiamo aiutarci, la nostra forza è il gruppo”

Al termine dei primi 45′ sono i rossoneri a condurre l’incontro, con il risultato di 0-2. Brahim Diaz è senza alcun dubbio l’attore protagonista di questo match, autore di un assist delizioso per Leao e della rete del raddoppio.

Anche il centrocampo diretto da Stefano Pioli sta funzionando alla perfezione, con Krunic che sta agendo al meglio in opposizione a Lobotka. Proprio il centrocampista bosniaco – autore recentemente di una doppietta in nazionale – si è concesso ai microfoni di DAZN.

Krunic intervista

Krunic è sicuro: stiamo gestendo bene le situazioni”

Di seguito le dichiarazioni del centrocampista rossonero: “Siamo molto carichi, per una partita molto importante. Tutto quello provato negli allenamenti per ora sta funzionando. Oggi dobbiamo aiutarci l’uno con l’altro, ma stiamo gestendo bene la situazione“.

Queste sono dichiarazioni da leader, per un giocatore che è diventato fondamentale per i meccanismi di Stefano Pioli. A 45′ dalla fine dell’incontro, come detto dallo stesso Krunic, servirà grande compattezza, per portare a casa un risultato dall’importanza vitale.