Leao ma cosa fai? Un like su Twitter fa infuriare i tifosi del Milan

Manca pochissimo al fischio d’inizio del match di Champions League tra Milan e Napoli, valido come andata dei quarti di finale, l’aria è elettrica. I rossoneri, dopo aver vinto il primo dei tre scontri programmati a stretto giro con gli azzurri, vogliono mettere in cassaforte anche la partita di coppa.

A San Siro le due squadre scendono in campo con la consapevolezza di dover giocare una prima parte di una gara che durerà 180 minuti e che vedrà un solo vincitore. Fondamentale sarà far riemergere quel DNA vincente rossonero che ha fatto la differenza in Champions e li ha resi i più vincenti in Italia.

La squadra sembra concentrata e carica per la partita, ma nelle ultime ore è emerso un like sospetto di Rafael Leao su una notizia di mercato riguardante proprio le due squadre che si affronteranno stasera.

Leao mette like a un tweet di mercato e fa infuriare i tifosi del Milan

Il tweet incriminato è di Pai Soltaram che nella serata di ieri ha pubblicato un tweet riportando la notizia di Florian Plettenberg – giornalista di Sky Deutschland:

“Il Bayern è disposto a spendere 100 MILIONI DI EURO per una maglia numero 9 nella prossima finestra. Il club aspetterà per decidere chi è l’attaccante perfetto”.

Tweet Pai Soltaram

A fare scalpore, però, non è l’indiscrezione della notizia di calciomercato, bensì il like di Leao al retweet dell’account di Kauê Sousa:

“Deve essere Victor Osimhen o Rafael Leao”. Tweet Sousa Leao

Pochissimi like, tra cui quello dell’attaccante portoghese che spicca:

Like Rafael Leao

Un gesto che solleva stupore per le tempistiche e per la leggerezza dell’azione. Con un po’ di ironia o forse di convinzione, Leao ha mandato un messaggio. Un altro tassello in una trattativa per un rinnovo che non sembra avere più fine e che forse inizia a dare noia anche all’attaccante.