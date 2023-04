Leao, nuova proposta del Milan per il rinnovo: le cifre

Il Milan ad aprile, dopo la sosta, si giocava tutto o quasi: un posto tra le prime quattro in campionato e l’accesso alle semifinali di Champions League. Mica poco, e i ragazzi di Stefano Pioli sembrano aver recepito l’importanza di questo segmento di stagione: pronti via, 4-0 alla capolista Napoli.

Vittoria fondamentale sia per i tre punti conquistati e sia psicologicamente in vista del doppio impegno contro i partenopei in Champions League. Affermazione che nasce, manco a dirlo, dal ritorno di un Leao in grande spolvero: il portoghese, che continua a trattare il rinnovo, si è reso protagonista con due gol di pregevole fattura.

Leao rinnovo Milan

Leao-Milan, rinnovo fino al 2026? La proposta

Il contratto di Leao, è cosa nota ormai, scade a giugno 2024. Il Milan, che con il portoghese vuole assolutamente evitare di arrivare a scadenza, sta trattando con il giocatore e il suo entourage per trovare un accordo sul rinnovo. L’idea, secondo l’ultima indiscrezione lanciata da Nicolò Schira, è di proporre a Leao il prolungamento fino al 2025 o, al massimo, 2026.

L’offerta dei rossoneri, come già noto, si aggirerebbe intorno ai 7 milioni di euro annui. Un sensibile aumento rispetto agli 1,8 milioni percepiti attualmente da Leao. Adesso la palla passa al calciatore: il Milan difficilmente potrà superare quella cifra, spetterà al portoghese prendere una decisione.