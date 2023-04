Prove di rinnovo tra il Milan e Leao, ma lo Sporting non ci sta: il caso

Dopo la doppietta contro il Lecce e le grandi prove in Champions contro il Napoli, Rafael Leao ha dimostrato ancora una volta di essere un giocatore spettacolare.

Un nodo da sciogliere però resta il suo contratto, in scadenza nel 2024, e che il Milan vorrebbe rinnovare al più presto. L’intesa col giocatore è stata trovata su una cifra che va sui 7 milioni di stipendio ma il punto focale di questa operazione è l’accordo da trovare con lo Sporting, la squadra in cui giocava prima di andare a parametro zero al Lille, che chiede un ingente risarcimento.

In attesa di ulteriori sviluppi in questa intricata operazione, Jorge Mendes, l’agente del giocatore si starebbe guardando intorno per cercare altri possibili acquirenti, con una maggiore disponibilità economica in modo da poter soddisfare più agevolmente le richieste dello Sporting. Tra i club sondati da Mendes appare in primo piano il Chelsea di Boehly, che negli ultimi mesi ha speso cifre da record per portare a Stamford Bridge grandi giocatori del panorama calcistico mondiale come Joao Felix ed Enzo Fernandez, e non si tirerebbe indietro davanti alla possibilità di portare a Londra il fuoriclasse portoghese.