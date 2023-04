L’ex Empoli su Bennacer e Krunic: “Sapevo avrebbero fatto bene ad alti livelli”

Domani sera il Milan scenderà in campo contro l’Empoli a San Siro. I rossoneri, dopo lo strabiliante risultato ottenuto contro il Napoli allo Stadio Maradona, non vogliono arrestare la loro corsa e provare ad allungare sul 4° posto occupato dall’Inter.

Quella con l’Empoli, però, non sarà un match facile per i Campioni d’Italia in carica. I toscani, infatti, hanno già vinto a San Siro quest’anno. Contro l’Inter, infatti, sono riusciti a espugnare il Meazza con il risultato di 1-0.

Domani ci saranno diversi ex in campo e tra questi ci sono anche Bennacer e Krunic. Proprio di loro ha parlato alla vigilia del match un loro ex compagno di squadra all’Empoli.

Manuel Pasqual

Manuel Pasqual, infatti, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport. Pasqual ha speso bellissime parole per i suoi ex compagni.

Di seguito quanto evidenziato: