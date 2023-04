Maglia Milan 2023/2024, arriva l’anticipazione! (FOTO)

La stagione 2022/2023 non è ancora giunta al termine e i tifosi rossoneri aspettano ancora di sapere quali saranno le prospettive della prossima annata. La squadra di Pioli infatti deve ancora centrare la qualificazione alla prossima Champions League e la lotta per entrare fra le prime quattro in campionato è apertissima.

Il Milan, però, cavalca anche il sogno del trionfo europeo già in questa annata: attesissimo è infatti il doppio Euroderby in semifinale, una sfida di per sé già sempre accesa che però stavolta vale ancora di più, cioè la finale della massima competizione europea.

Maglia Milan 2023/2024 (Fonte: Fichajes de Futbol)

Maglia Milan 2023/2024, c’è l’anticipazione

Nel frattempo di sapere quale sarà il destino di questa stagione, i tifosi del Milan sono entrati in conoscenza proprio quest’oggi di una importante notizia per la prossima annata. È infatti trapelata la maglia che indosseranno i calciatori rossoneri nella stagione 2023/2024, anticipata con una foto pubblicata da Fichajes de Futbol.

La nuova divisa, griffata Puma, punta su un rossonero più classico rispetto a quello visto in questa annata, in una sorta di fusione fra le divise più vintage e quelle più moderne. Non resta che aspettare il momento in cui Theo Hernandez e soci potranno indossare questa divisa in campo.