“Maignan è il migliore in Serie A”, il portiere esalta il rossonero

Buone notizie dal Dall’Ara per il Milan. Il Bologna trova un prezioso pareggio per 1-1 e blocca la Juventus che è ufficialmente immischiata nella lotta alla zona Champions con i bianconeri che hanno solo tre punti di vantaggio sul gruppo formato da Inter, Milan e Roma.

Nel post partita il portiere dei rossoblù Lukasz Skorupski, protagonista con un rigore parato al connazionale Milik, ha parlato anche di un giocatore dei rossoneri.

“Maignan al primo posto”, il podio dei portieri di Serie A di Skorupski

Intervistato dopo il pari con la Juventus, l’estremo difensore polacco ha stilato la classifica dei migliori portieri in Serie A e in testa c’è proprio Magic Mike:

Il portiere più forte della Serie A per me è Maignan, il secondo è Szczesny e il terzo Onana, su di me dovete parlare voi e quelli che ci guardano. Non mi piace parlare di me. Il migliore al mondo? Io sto seguendo la Serie A e dico Maignan, ma probabilmente negli ultimi anni c’è Courtois.

Tanti complimenti per il numero uno del Milan che, nonostante alcuni stop, sta disputando un’altra grande annata con il Diavolo (8 gol clean sheets in 21 partite giocate e tante parate decisive) e anche i suoi colleghi gli riconoscono i meriti e lo vedono come il migliore del momento.