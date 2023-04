Calciomercato Milan, Maldini scatenato: pronto il doppio colpo dalla Serie A

Il Milan pare essere sulle tracce di due giocatori chiave dello scacchiere di una squadra di Serie A: la Salernitana.

Boulaye Dia e Pasquale Mazzocchi, questi sono i nomi entrati nel mirino della dirigenza del Milan. Secondo Il Mattino (ed. Salerno), nella giornata di ieri, Paolo Maldini e Ricky Massara, uomini mercato del Milan, hanno incontrato Morgan De Sanctis, direttore sportivo della Salernitana per provare ad approcciare la trattativa.

Al centro delle trattative Boulaye Dia, attaccante senegalese che piace anche al Sassuolo ed in Premier League, ma anche un piccolo sondaggio per Pasquale Mazzocchi, esterno tuttofare italiano.

Maldini e Massara, i due protagonisti del mercato del Milan

La trattativa, spunta una contropartita!

Le due società stanno pensando a come imbastire la trattativa. Probabilmente la società di Milano inserirà una contropartita per abbassare l’esborso in danaro. Il più indiziato sembra Yacine Adli.

Il trequartista francese ex Bordeaux ha giocato pochissimi minuti in questa stagione (121′ per un totale di 5 presenze). Nonostante la giovane età, Adli è sempre più ai margini del progetto dei rossoneri e chissà che Sousa, attuale allenatore della Salernitana, che lo aveva già allenato nella squadra francese non decida di rivolerlo con sé.

È ancora aprile, ma il mercato del Milan inizia ad infiammarsi.