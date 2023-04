Il Milan e la Champions League, attrazione eterna: “Questa notte è ancora nostra”

16 anni dopo l’ultima volta. Come se lo scorrere dei giorni non avesse sortito effetto. Come se quell’attrazione reciproca nata 60 primavere fa, quando ad alzare la coppa dalle grandi orecchie fu Cesare Maldini, non fosse mai svanita.

Il Milan torna in semifinale di Champions League. Con la freschezza di Tonali e la saggezza di Calabria. Con un Bennacer in stato di grazia e un Brahim Diaz mai così incisivo prima d’ora. Grazie all’esperienza di Kjaer e l’atletismo di Tomori.

Napoli Milan Champions League

Leao e Maignan, la ciliegina sulla torta

E poi, ciliegina sulla torta, Rafael Leao e Mike Maignan: il primo autore di una cavalcata trionfale lunga 70 metri, portata a termine con la leggiadria di una gazzella e la lucidità di chi ha una marcia in più da inserire quando gli altri arrancano; il secondo vero e proprio baluardo a difesa di una porta che ormai sembra quasi impossibile da bucare.

I rossoneri così, dopo tanti anni nel dietro le quinte, sono tornati ad apporre un segno indelebile su una notte che profuma di storia. Una di quelle notti piene di sogni, di coppe e di campioni.

Una notte ancora nostra, per sempre nostra, Milan.