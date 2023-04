Champions League, Milan in semifinale? Svelate le cifre per il passaggio del turno

Mancavano da tantissimi anni ma finalmente sono tornate le grandi notti di Champions League in casa rossonera.

L’occasione per raggiungere nuovamente la finale di Istanbul è davvero ghiotta, visto anche il lato di tabellone in cui gli uomini di Pioli sono capitati, evitando, cioè, le altre 4 favorite: Manchester City, Bayern Monaco, Chelsea e Real Madrid.

La sfida con il Napoli sarà apertissima e, a dimostrazione di ciò, la sfida di campionato di una settimana e mezzo fa ne è la palese dimostrazione.

Champions League

Intanto, in caso di qualificazione in semifinale e quindi entrare a far parte delle 4 squadre più forti d’Europa, i ricavi per la società sarebbero davvero molto importanti.

Le cifre per chi passa in semifinale di Champions

In particolare, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, chi si qualifica porta a casa 12,5 milioni (dopo i 9,6 guadagnati per la qualificazione agli ottavi e i 10,6 ai quarti). Cifra a cui vanno aggiunti l’incasso da botteghino, l’incremento del market pool, il marketing ed eventuali premi dagli sponsor.

Fino a questo momento, in termini di proventi Uefa, il percorso del club rossonero ha permesso di depositare in cassa 71 milioni. Poi ci sono gli incassi da botteghino che vanno aggiunti a questa cifra.