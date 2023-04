Champions League: 16 anni dopo il Milan torna a sognare

Lo Stadio San Siro nella serata di ieri ha indossato la veste delle grandi occasioni, gremito in ogni ordine di posto ha sostenuto il Milan nella vittoria di misura ottenuta contro il Napoli. Uno Stadio storicamente abituato a queste notti, notti che però da troppo tempo mancavano all’ambiente rossonero. I tifosi hanno risposto presenti con un’atmosfera degna della Champions League, una scenografia da brividi che ha coinvolto l’intero impianto.

Vittoria sofferta quella ottenuta nel match di andata, che non chiude i discorsi qualificazione, un successo che però dimostra ancora una volta che quei 22 punti di distanza in classifica negli scontri diretti non vengono percepiti. Battere questo Napoli due volte nel giro di pochi giorni non è da tutti, dopo l’impresa al Maradona è servito un grande San Siro per consentire al Diavolo di bissare il successo.

Milan Champions League

Come 16 anni fa?

A distanza di 16 anni da quel fantastico 2007, i tifosi milanisti hanno vissuto nuovamente un quarto di finale di Champions League. In quell’occasione la squadra di Carlo Ancelotti superò il Bayern Monaco per andare poi dritto verso la conquista del trofeo. Questa volta, i ragazzi di Pioli, hanno inserito un piccolo tassello verso una storica semifinale, che porta le nostre menti a 20 anni fa.

Tutto è ancora da scrivere

Tutto è ancora da scrivere, i partenopei hanno pienamente le carte in tavola per ribaltare il risultato davanti alla propria gente. Il Milan però, ha dimostrato ancora una volta, che la “Coppa dei Campioni” è da sempre la sua casa e anche in un’annata tutt’altro che perfetta è in grado di giocarsela e far valere il proprio valore anche contro chi sta letteralmente dominando in Italia e non solo.