Pericolo Milan, Brahim Diaz possibile pedina di scambio per il Real: la trattativa

Il Milan vive il momento più bello di una stagione che, se non fosse per l’incredibile cammino in Europa, rischiava di risultare insoddisfacente. I ragazzi di mister Pioli hanno avuto la forza di rialzarsi dopo un inverno tremendo e conquistare una semifinale di Champions League che qualche mese fa sembrava pura utopia.

Il tutto grazie anche all’apporto di Brahim Diaz che nelle ultime partite – tra campionato e Coppa – sta facendo vedere finalmente tutto il suo potenziale. Brahim Diaz che, purtroppo per il Milan, è un calciatore di proprietà del Real Madrid: i Blancos potrebbero usarlo come pedina di scambio.

Calciomercato – Brahim Diaz possibile via per arrivare a Bellingham

Secondo l’autorevole Cadena SER, il Real Madrid per arrivare a Bellingham potrebbe decidere di inserire come contropartita proprio Brahim Diaz. Il Borussia per il suo talento, classe 2003, chiede 150 milioni di euro: troppi anche per le casse di Florentino Perez, il quale per battere la concorrenza del Manchester City si giocherebbe la carta Diaz.