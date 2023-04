Zanetti non si nasconde: il tecnico dell’Empoli rivela come ha preparato il match con il Milan

Il Milan frena ancora. Dopo la sfavillante vittoria sul Napoli in casa dei partenopei, i rossoneri erano chiamati a dare continuità alla serata del Maradona.

Questa sera contro l’Empoli di Paolo Zanetti, però, il Milan non è riuscito a ripetersi. Un formazione molto rimaneggiata, quella messa in campo da Pioli, ha tolto certezze al Milan che non è riuscito a superare il muro eretto dai toscani. Il match di San Siro, infatti, è terminato a reti bianche e al Milan è stato annullato nel finale un gol di Giroud per un tocco di mano dello stesso numero 9 rossonero.

Al termine del match, ai microfoni di Dazn ha rilasciato alcune dichiarazioni proprio il tecnico dei toscani, Paolo Zanetti, che ha spiegato come ha preparato il match di questa sera.

Di seguito quanto evidenziato:

Partita preparata per difendersi?

“Lo diciamo senza vergogna, questi tipi di partite sono da fare per una squadra che deve salvarsi. Abbiamo visto la loro partita contro il Napoli, se gli lasci spazio finisce in goleada. L’abbiamo preparata così”.

Che approccio con i giovani?

“Molto dipende anche dall’educazione che hanno dalle loro famiglie. Il nostro settore giovanile è ottimo e li “mentalizza” per questi livelli. Non ho nessun obbligo a schierare i giovani, il mio obbligo è salvare la squadra, se succede con i giovani tanto meglio.

De Winter?

“Secondo me lui arriverà a giocare nei top club. Non solo per le sue qualità, ma anche per la sua etica. Lui quando c’è da fare la partita secca è un fenomeno, deve maturare quando gioca contro squadre che sembrano più alla portata”.

Perisan è un esperimento per il futuro?

“Il ruolo del secondo portiere è molto importante, noi abbiamo puntato su di lui perchè crediamo che con il lavoro può diventare un gran portiere. Ha un compito non facile, deve sostituire il miglior portiere di questa Serie A e queste partite gli possono dare fiducia anche per il futuro”.