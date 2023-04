Milan Empoli, Pioli conferma il modulo: sorpresa sulla trequarti

Domani alle ore 21:00 il Milan tornerà in campo dopo il grande successo ottenuto allo Stadio Diego Armando Maradona. A San Siro arriverà l’Empoli, per i rossoneri sarà necessario conquistare una vittoria per conservare il terzo posto in classifica. Stefano Pioli sarebbe pronto a confermare il 4-2-3-1 come modulo, lo stesso che ha regalato grandi gioie lo scorso anno e quattro giorni fa in terra partenopea.

Milan Empoli probabili formazioni Pioli

Milan Empoli, confermata la difesa a 4

La coppia di difensori centrali potrebbe essere composta da Tomori e Thiaw. La grande sorpresa di formazione potrebbe stare sulla trequarti. Krunic potrebbe essere confermato alle spalle di Giroud, ma stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport ci sarebbero alcune possibilità anche per De Ketelaere.

Brahim Diaz resta in dubbio per l’Empoli

Per Milan Empoli è in dubbio la presenza di Brahim Diaz uscito malconcio durante il match della scorsa domenica. Sulla fascia destra il favorito è Alexis Saelemaekers, autore dello 0-4 nell’incontro a Napoli.