Ibrahimovic convocato per il Lecce? Le ultime da Milanello

Dopo l’incredibile approdo alle semifinali di Champions League, che si giocheranno entrambi a Milano visto il doppio incontro con l’Inter, il Milan ritorna a prepararsi in vista della sfida di campionato contro il Lecce.

Il match, valido per la 31^ giornata di Serie A, si giocherà domenica al Meazza. Alcuni cambi in vista della partita, in difesa Pioli sarà costretto a sostituire Calabria, squalificato, al suo posto avrà una chance Florenzi. Mentre Kjaer darà spazio a Kalulu per rifiatare.

Dal centrocampo in su non dovrebbero esserci grosse novità, con i titolari pronti a scendere in campo per tornare a una vittoria che manca dal 4 aprile, dopo i pareggi con Empoli e Bologna.

A Milanello Ibrahimovic continua a lavorare in gruppo

FOTO IMAGO – Simon Kjaer Milan

Intanto la squadra si sta allenando a Milanello: presente anche Ibrahimovic che, secondo le ultime di Sky Sport, continua a lavorare in gruppo, possibile la convocazione. Lo svedese, così, si candiderebbe per subentrare a partita in corso e collezionare minutaggio anche in vista del finale di stagione.