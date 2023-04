Sala pensa ad Inter-Milan in semifinale: “Bello ma per me sarebbe stressante!”

Si fa già rovente il clima sulle sponde dei Navigli. Infatti, dopo le due vittorie di Inter e Milan in Champions League, c’è già chi pensa ad un Euro Derby. La sfida riporterebbe Milano al centro della scacchiera del calcio europeo, dopo tanti anni di latitanza per Diavolo e Biscione.

Champions League, Sala e il Derby

Il Derby della Madonnina ha sempre regalato grandissime emozioni, sia per il gioco espresso che per la cornice che San Siro ha da offrire. Impossibile dimenticare gli incroci dei primi anni 2000. Infatti nel 2003 fu semifinale, con il Milan lanciato verso la vittoria di Manchester sulla Juventus.

FOTO: Shevchenko-Milan

Inoltre non si può dimenticare il 2005; Dida colpito da un fumogeno, il gioco fermo, Materazzi e Rui Costa spettatori non paganti di un Meazza letteralmente in fiamme. Queste scene le ricorda ovviamente il sindaco Sala, che ha commentato a Palazzo Marino la possibilità di vedere questa suggestiva semifinale.

Sala ha detto: “Sarebbe qualcosa di molto, molto bello per la città. E di molto stressante per me…”. Emotività e sensazioni condivisibili quelle del sindaco Sala, a prescindere da che lato del Naviglio si decida di stare. Per Milano potrebbe essere una festa che manca da tempo.