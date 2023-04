Maignan, il Milan non ha dubbi sul futuro: succederà a luglio

Mike Maignan si è preso il Milan: visto l’incredibile rendimento in queste due stagioni in rossonero, la dirigenza intende premiarlo.

Arrivato nell’estate del 2021 dal Lille per appena 15 milioni di euro, il portiere francese non ha avuto particolari problemi ad entrare nel cuore dei tifosi del Diavolo. Partita dopo partita, i suoi interventi sono risultati sempre più decisivi, non facendo assolutamente rimpiangere il suo importante predecessore Gigio Donnarumma. I grandi meriti di Magic Mike sono evidenti a tutti: solo alla prima stagione in Italia, Scudetto vinto e premio come miglior portiere del campionato.

Purtroppo, un susseguirsi di problemi fisici gli ha impedito di ripetersi nella prima parte di questa seconda annata rossonera: la sua assenza tra i pali si è sentita eccome, sia in termini di risultati che di sicurezza difensiva. Ora, però, scongiurati gli infortuni, Maignan è definitivamente tornato protagonista, giusto in tempo per regalare al Milan una semifinale di Champions League che mancava da ben 16 anni.

Maignan Rinnovo Milan

Milan, Maignan sempre più leader: in arrivo il rinnovo fino al 2028

Sono tre i momenti in cui l’estremo difensore, da vero leader qual è, ci ha messo letteralmente lo zampino in questo cammino europeo: la parata allo scadere nella gara di ritorno degli ottavi, a Londra contro il Tottenham; contro il Napoli, invece, l’incredibile riflesso sul tiro di Di Lorenzo a San Siro e il pesantissimo rigore parato a Kvaratskhelia al Maradona.

Occasioni in cui, ancora una volta, Maignan ha dimostrato di essere uno dei migliori al mondo nel suo ruolo. Lo sanno anche la dirigenza, che non intende perdere tempo al riguardo: va blindato ulteriormente il suo contratto da 2,8 milioni di euro all’anno, attualmente in scadenza nel 2026.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Maldini e Massara gli proporranno dunque un prolungamento di due anni, con annesso ritocco dell’ingaggio, da ufficializzare verso il mese di luglio.