Spalletti: “Abbiamo già vinto senza Osimhen”, poi il commento su Maldini

Alla vigilia di Milan-Napoli, gara valevole per l’andata dei quarti di finale della Champions League, Luciano Spalletti è intervenuto in conferenza stampa. Il tecnico partenopeo ha presentato la sfida che gli azzurri affronteranno domani sera alle ore 21:00 allo Stadio San Siro. Un “derby” tutto italiano si giocherà questo big match della massima competizione europea.

Queste le dichiarazioni di Luciano Spalletti:

Una partita di Champions League tra Milan e Napoli interessa a tutto il mondo e non solo in Italia, per forza di cose i calciatori questi sono costretti a subirlo. Spero che ci saranno gare più importanti di queste nella mia carriera. La squadra ha dimostrato di saper competere a questi livelli. Domani sera faremo di tutto per essere migliori del Milan, non eravamo i più forti quindici giorni fa e non siamo i più deboli ora. Una partita che vale molto per il futuro.