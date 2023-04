Milan-Napoli, infortunio tra gli azzurri: a rischio per il match di Champions League

Alle ore 19:00 di questo venerdì è andata in scena la sfida tra Lecce e Napoli, con i partenopei che hanno battuto di misura la squadra pugliese grazie al gol del capitano Di Lorenzo e un autogol di Gallo.

Dopo il brutto arresto arrivato proprio contro il Milan, il Napoli riprende la corsa Scudetto: alla squadra napoletana occorrono 4 vittorie per la conquista matematica del titolo, il terzo per la squadra partenopea.

Milan-Napoli, nuovo infortunio in attacco per gli azzurri: Spalletti in ansia

Tanta soddisfazione per la vittoria contro il Lecce, ma anche tanta preoccupazione per il Napoli, in vista del match di Champions League contro il Milan: le due squadre si affronteranno mercoledì 12 aprile nell’andata dei quarti di finale di Champions, e l’allenatore del Napoli, Spalletti, non è di certo sereno.

Simeone infortunio Napoli

Durante la sfida con il Lecce, infatti, il Napoli è stato costretto a sostituire Simeone: entrato nella ripresa, l’attaccante argentino, durante un’azione personale, si è accasciato a terra dolorante per un problema alla gamba.

Intanto il Napoli ha fatto chiarezza sull’infortunio del proprio attaccante, attraverso un comunicato sui canali ufficiali della squadra: “Giovanni Simeone è uscito nella ripresa di Lecce-Napoli per un risentimento alla coscia destra.“

Dopo l’infortunio di Osimhen, che per la sfida di andata contro il Milan è ancora in dubbio, Spalletti potrebbe perdere anche il Cholito; l’attaccante argentino sarà sottoposto ai consueti esami, dopo i quali sarà possibile valutare l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero.