Milan-Napoli, come sta Osimhen: le ultime sulle condizioni del nigeriano

Il Milan domenica ospita l’Empoli per un match che, in caso di vittoria, potrebbe consolidare il piazzamento tra le prime 4 in campionato. La testa, però, non può non andare almeno un po’ alla sfida contro il Napoli di mercoledì 12 aprile.

Poco più di una settimana a quella che, almeno fino ad allora, è la partita più importante dell’anno per il Milan. Un match che attende ancora di saperne di più sulla presenza o meno di Victor Osimhen.

Milan-Napoli, le condizioni di Osimhen

Dopo l’allenamento di questa mattina il Napoli, direttamente dal suo sito ufficiale, ha pubblicato un breve report. Di seguito ne riportiamo il contenuto: