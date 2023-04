Milan Napoli, Spalletti trema: nuovi problemi per gli azzurri

Riscrivere la storia e tornare ad essere quella squadra che tanto ha fatto sognare i propri tifosi in Europa. Questo l’obiettivo del Milan di Stefano Pioli, ormai giunti all’antivigilia della sfida Champions contro il Napoli.

AC MILAN

Complice l’apparente miglior condizione fisica nonché il manforte portato dallo 0-4 del Maradona, il Milan crede fermamente ad un’incredibile qualificazione in semifinale. Ritornare fra le prime 4 d’Europa rappresenterebbe un vero e proprio tuffo al passato per il diavolo, confortato da buone notizie in dirittura d’arrivo da Castel Volturno.

Verso Milan Napoli, possibile forfait per Osimhen a San Siro

Con un classico del calcio italiano alle porte, galvanizzato dalla caratura europea del tutto, anche “Lunedì in Albis” significa giorno di allenamento. Sia rossoneri che azzurri sono infatti scesi in campo nella propria sede per preparare la sfida di mercoledì. Mentre procede spedito il recupero di Kalulu in vista del match di ritorno in casa Milan, a Napoli la situazione comincia a farsi complicata.

Victor Osimhen

Secondo quanto riportato dalla stessa formazione campana, in un comunicato apparso sui social, Victor Osimhen non ha ancora ripreso ad allenarsi in gruppo. Il nigeriano ha svolto lavoro individuale sul campo ed in palestra e, ad appena due giorni dall’incontro di San Siro, la sua presenza è fortemente in dubbio. Ad aggravare la situazione partenopea, lo stop di Simeone sottoposto oggi a terapie, con possibili acciacchi anche per Raspadori. L’ex Sassuolo ha infatti svolto allenamento individuale sul campo per tutta la durata della sessione.