Milan-Napoli, San Siro verso il sold out: sarà record di incassi? I numeri

Al Milan la prima vittoria del triplice scontro ravvicinato con il Napoli: i rossoneri dominano al Maradona e con il 0-4 minano la sicurezza degli uomini di Spalletti in vista degli altri scontri diretti imminenti.

Dopo l’incredibile vittoria al Maradona il club guarda ai quarti di Champions League, dove incontrerà nuovamente gli azzurri nella doppia sfida valida per le semifinali. Un possibile ritorno tra le grande per i rossoneri, un record meraviglioso per gli azzurri.

Milan-Napoli, San Siro verso il sold-out

A proposito della sfida di andata, che si giocherà al Meazza di San Siro, la vendita dei biglietti procede con pochi migliaia ancora disponibili e nessuna vendita libera. Una partita che non registrerà record di incassi perché il club ha preferito privilegiare i tifosi fedeli evitando, appunto, la vendita libera.

FOTO IMAGO – Leao Napoli Milan

I numeri per un record di incassi

Di conseguenza i prezzi sono stati più bassi rispetto alla sfida con il Tottenham, ma che comunque sarà il secondo incasso maggiore, superando quello di Inter-Barcellona, con una partecipazione anche dall’estero: 108 i diversi paesi presenti allo stadio per un totale di circa 3500 tifosi esteri, nonostante si tratti di una partita tra due squadre italiane.