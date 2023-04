Tonali soddisfatto: “Abbiamo dato tutto in campo”, poi ringrazia i tifosi

Il Milan vince 1-0 il match d’andata di Champions League contro il Napoli. A decidere la gara il gol, arrivato nella prima frazione di gioco, di Ismail Bennacer. Solita prestazione di sostanza, invece, da parte di Sandro Tonali, il quale a fine partita ha parlato ai microfoni di Milan TV.

Di seguito riportiamo le dichiarazioni rilasciate da Sandro Tonali ai microfoni di Milan TV:

“I momenti iniziali stati un po’ particolari, eravamo in difficoltà e abbiamo commesso tanti errori tecnici che non possiamo concedere ad una squadra come il Napoli. Poi col passare dei minuti ci siamo alzati e spinti fuori dalla nostra metà campo. Abbiamo attaccato bene, con tanti uomini, e questa cosa è fondamentale: basta vedere l’azione del gol dove ha segnato l’uomo sul secondo palo.

È stato sicuramente molto bello ed emozionante giocare un quarto di finale a San Siro. Questo Milan-Napoli resterà per tanti anni nella storia della Champions. I tifosi ci hanno aiutato nell’andarci a prendere questa vittoria, come sempre. Siamo usciti dai momenti difficili anche grazie a loro”.

Sul prossimo impegno di campionato contro il Bologna: “Bisogna essere bravi a staccare e riprendere subito perché il match di Bologna sarà fondamentale: per noi e anche per loro. Saranno sicuramente più freschi ma noi dobbiamo giocare da Milan e prenderci la vittoria”.