Napoli-Milan, Pioli pronto a tornare alla difesa a quattro: la probabile formazione

Domani sera, alle 20:45, comincerà il primo dei tre capitoli che vedranno protagonisti Milan e Napoli: la formazione rossonera e la formazione partenopea si affronteranno in una sfida valida per la 28° giornata di Campionato. Le altre due sfide varranno per un passaggio in semifinale di Champions League.

Durante la pausa delle Nazionali, Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha perso Kalulu e Ibrahimović, appena rientrato da un lungo infortunio. Oltre a loro, indisponibile per la partita contro il Napoli sarà Junior Messias.

Napoli-Milan, la probabile formazione di Pioli

Le due squadre scenderanno in campo domani sera alle ore 20:45 sul prato del Diego Armando Maradona; intanto, alla vigilia del match, i due allenatori dovranno fare i conti con gli indisponibili e studiare gli 11 che partiranno dal primo minuto.

Milan formazione Pioli

Stefano Pioli tornerà a schierare il suo Milan con un 4-2-3-1: a difendere la porta rossonera ci sarà il solito Maignan, che in Nazionale ha dimostrato ancora una volta di essere uno dei migliori portieri al mondo.

La difesa sarà composta da Calabria e Theo Hernandez sulle fasce, mentre Tomori e Kjaer al centro; Tonali e Bennacer guideranno il centrocampo rossonero. Davanti, titolare Giroud, con Leao, Krunic e Brahim Diaz a supporto del francese.