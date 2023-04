“Il Milan di Sacchi la mia più grande ispirazione”: dichiarazione da brividi del top allenatore di Premier!

Il Milan attuale, con Pioli, sta facendo più che bene: dopo lo Scudetto dello scorso anno, in questa stagione è arrivata la semifinale di Champions League. Traguardi non da poco se guardiamo alla rosa: competitiva, è vero, ma certamente non al livello di quelle che hanno reso il Milan grande nella storia del calcio.

Milan Sacchi Klopp

Un esempio? Il Milan allenato da Arrigo Sacchi. Il tecnico nativo di Fusignano nel quadriennio 1987-1991 ha allenato i rossoneri incantando il mondo e vincendo tanto. Anzi, tantissimo: uno Scudetto, una Supercoppa Italiana, due Coppe dei campioni, due Supercoppe UEFA e due Coppe Intercontinentali per la precisione.

Klopp: “Milan di Sacchi mia più grande ispirazione”

In una bella intervista concessa ai microfoni di 90° Minuto, in onda su Rai 2, il tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp, ha ricordato il Milan di Sacchi. Di seguito le dichiarazioni dell’allenatore tedesco: