Champions League, tra semifinale e botteghino: che incasso per il Milan

Il doppio confronto tra Napoli e Milan in Champions League ha visto uscire vincitore il club rossonero, il quale aveva i pronostici a sfavore al momento dei sorteggi dei quarti di finale. In entrambe le sfide si è vista una squadra solida, capace di tenere botta contro una formazione che fa del valore offensivo il suo credo come il Napoli di Spalletti.

Champions League Milan semifinale

Una semifinale da 20 milioni di euro

Oltre che da un punto di vista sportivo, la vittoria contro la squadra partenopea è un successo anche dal punto di vista economico: secondo quanto riportato da Tuttosport, l’accesso alla semifinale della massima competizione europea porta nelle casse del club rossonero oltre 20 milioni di euro.

Tra qualificazione e botteghino: Champions miniera d’oro

Il Milan al momento ha incassato oltre 30 milioni di euro solo dalla vendita dei tagliandi, sommati alle cifre ottenute per il passaggio del turno ha raggiunto e superato quota 110 milioni di incasso totale. Numeri da capogiro per la squadra di Pioli che è in lotta per un traguardo storico in Champions, ma che allo stesso tempo non deve mollare in campionato.